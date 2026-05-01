Concertone del Primo Maggio 2026 la scaletta completa e dove vederlo in tv e streaming

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si terrà a Roma e sarà trasmesso sia in televisione che in streaming. L’evento, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, si svolgerà il 1° maggio e coinvolgerà diversi artisti e band italiani. La scaletta completa dei live e delle esibizioni sarà pubblicata nelle settimane precedenti. L’appuntamento rappresenta una tradizione annuale dedicata alla Festa dei Lavoratori.

Roma, 1° maggio 2026 – Roma torna al centro della musica italiana con il Concertone del Primo Maggio 2026, il tradizionale appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil per la Festa dei Lavoratori.. L’edizione di quest’anno è condotta da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. La diretta televisiva parte su Rai 3 dalle 15.15, con trasmissione anche su Rai Radio 2, RaiPlay, Rai Italia e Rainews.it. Prima della diretta tv è previsto l’opening dedicato agli artisti emergenti. Il tema scelto per il 2026 è “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Una cornice che lega musica, attualità e trasformazioni del mondo del lavoro, con l’obiettivo di parlare soprattutto alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Il PALCO CHIAMA Dalle 15:15 il concertone del Primo Maggio è in diretta su Rai3, RaiPlay e Rai Radio2 #1M2026 x.com