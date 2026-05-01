Concerto Primo Maggio 2026 | dove vederlo in tv streaming orari e scaletta

Il Concerto Primo Maggio 2026 si terrà a Piazza San Giovanni e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. La manifestazione prevede una lunga giornata di musica con vari artisti e band, suddivisi in diversi orari e segmenti. La scaletta ufficiale include performance di artisti italiani e internazionali, con inizio previsto nel pomeriggio e conclusione in serata. L’evento sarà accessibile anche attraverso piattaforme digitali.

Il Concerto Primo Maggio 2026 torna a illuminare Piazza San Giovanni con una maratona musicale che unisce generazioni, stili e storie diverse. L’evento, simbolo della festa dei lavoratori, anche quest’anno sarà trasmesso in diretta su Rai e in streaming, con una programmazione ricchissima che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a notte fonda. La direzione artistica ha scelto un cast ampio e trasversale, mentre la conduzione è affidata a tre volti amatissimi che promettono ritmo, ironia e un racconto fresco dal palco e dal backstage. Dove si potrà seguire il Concertone? Quali sono gli orari della diretta? E quali artisti saliranno sul palco nel corso della giornata? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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