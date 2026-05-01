Concertone del 1° maggio a Roma strade chiuse e orari dei mezzi di trasporto

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1° maggio 2026, dalle ore 15.00, si svolgerà il concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Per l’evento, le strade nelle vicinanze saranno chiuse al traffico e sono previste modifiche negli orari di alcuni mezzi pubblici. La zona sarà interessata da un afflusso di persone durante tutto il pomeriggio. I dettagli sui percorsi e le alternative sono disponibili sui canali ufficiali delle autorità locali.

Venerdì 1° maggio 2026 dalle 15.00 in piazza San Giovanni a Roma si terrà il consueto concerto del Primo Maggio. Per l'occasione sono state disposte modifiche alla viabilità e ai trasporti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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