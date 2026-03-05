Strade chiuse a Milano per le Paralimpiadi Invernali 2026 | orari dei mezzi e viabilità fino al 18 marzo

Milano ha adottato nuove disposizioni sulla viabilità in vista delle Paralimpiadi Invernali 2026, con alcune strade chiuse e modifiche agli orari dei mezzi pubblici fino al 18 marzo. La città ha potenziato il servizio della metro, mantenuto attivi i bus notturni e aperti alcuni parcheggi. Le variazioni si applicano a diverse zone del centro e dei quartieri limitrofi.

Milano cambia volto per le Paralimpiadi Invernali 2026: strade chiuse, metro potenziate, bus notturni e parcheggi aperti fino al 18 marzo. Ecco tutte le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Olimpiadi Invernali 2026, tutti i divieti a Milano dal 2 febbraio: strade chiuse e orari dei mezziScatta oggi, lunedì 2 febbraio, il piano viabilità a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 con alcune strade che resteranno chiuse al traffico e ai... Capodanno 2026: strade chiuse, tutte le modifiche alla viabilità e al percorso dei busCon il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in arrivo a Genova per festeggiare il Capodanno, cambia anche la viabilità nei dintorni di piazza della... Una selezione di notizie su Paralimpiadi Invernali. Temi più discussi: Giochi di Milano Cortina 2026 - Infomobilità; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 - Provvedimenti viabilistici / Notizie / Novità / Homepage; Strade chiuse a Milano per le Paralimpiadi Invernali 2026: orari dei mezzi e viabilità fino al 18 marzo; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: guida completa. Tra Milano e Cortina 4mila biglietti gratis: Vogliamo avvicinare le comunità all’eventoOltre quattromila biglietti per portare il pubblico sugli spalti delle Paralimpiadi Invernali DI Milano e Cortina e rafforzare così ... ilgiorno.it Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendarioLa cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si svolgerà il 6 marzo all’Arena di Verona, lo stesso scenario che ha celebrato la fine delle Olimpiadi invernali. I Giochi ... tg24.sky.it È il momento delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e il Trentino c’è Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri 7 straordinari atleti paralimpici trentini che porteranno i colori della nostra terra sulle piste e sul ghiaccio di queste Paralimpiadi invernali! - facebook.com facebook Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina x.com