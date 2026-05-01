Concerto Primo Maggio di Taranto 2026 | tutti i cantanti che saliranno sul palco

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto del Primo Maggio di Taranto nel 2026 vedrà una vasta selezione di artisti che si esibiranno sul palco. Tra i nomi confermati ci sono i Subsonica, Brunori Sas e Gemitaiz, insieme ad altri musicisti e band di rilievo. La manifestazione si svolgerà in una location all'aperto e coinvolgerà numerosi performer provenienti da generi diversi. L’evento è previsto per la giornata del Primo Maggio e attirerà un vasto pubblico.

Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco: dai subsonica a Brunori Sas fino a Gemitaiz e Margherita Vicario.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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