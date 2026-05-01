Concerto Primo Maggio di Taranto 2026 | tutti i cantanti che saliranno sul palco

Il concerto del Primo Maggio di Taranto nel 2026 vedrà una vasta selezione di artisti che si esibiranno sul palco. Tra i nomi confermati ci sono i Subsonica, Brunori Sas e Gemitaiz, insieme ad altri musicisti e band di rilievo. La manifestazione si svolgerà in una location all'aperto e coinvolgerà numerosi performer provenienti da generi diversi. L’evento è previsto per la giornata del Primo Maggio e attirerà un vasto pubblico.

Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco: dai subsonica a Brunori Sas fino a Gemitaiz e Margherita Vicario.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Concerto Primo Maggio di Taranto 2026: tutti i cantanti che saliranno sul palco Notizie correlate Concerto Primo Maggio 2026, la line up dei cantanti sul palco in Piazza San GiovanniVenerdì 1° maggio 2026, ritorna il Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per la 37° edizione. Concerto Primo Maggio 2026, i conduttori e gli artisti sul palco di RomaIl Concertone del Primo Maggio a Roma sarà presentato da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio; Concerto Primo maggio, i presentatori e il cast. Chiusura in piazza con La Notte della Taranta; Concertone del Primo Maggio a Roma: artisti in scaletta, orari e dove in tv e radio. Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Concerto del Primo Maggio 2026: la scalettaTorna, come da tradizione nel giorno della Festa dei lavoratori, il Concerto del Primo Maggio. La maratona musicale andrà in onda in diretta da Piazza San Giovanni a Roma su Rai3 a partire dalle 15.15 ... rockol.it Quanto costa il Concertone del primo maggio #soldi #concerto - facebook.com facebook Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari ift.tt/QXOpn3U x.com