Concerto Primo Maggio 2026 la line up dei cantanti sul palco in Piazza San Giovanni

Venerdì 1° maggio 2026 si svolgerà la 37ª edizione del Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, tradizionale appuntamento del Primo Maggio, vedrà sul palco diversi artisti che si esibiranno davanti al pubblico presente. La manifestazione si svolge ogni anno nella capitale e raccoglie numerosi spettatori, attirando anche l’attenzione dei media nazionali. La line-up dei cantanti sarà annunciata nelle settimane precedenti l’evento.

Venerdì 1° maggio 2026, ritorna il Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per la 37° edizione. Qui la line-up degli artisti, da Madame a Emma, passando per Ditonellapiaga. Conducono l'evento Big Mama, Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon.🔗 Leggi su Fanpage.it

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