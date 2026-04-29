Il concerto del Primo Maggio a Roma si svolgerà con la partecipazione di Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon come conduttori. Sul palco saliranno vari artisti per esibirsi davanti al pubblico presente e a quello che seguirà in diretta. L’evento si terrà nella capitale e coinvolgerà diverse performance musicali nel giorno dedicato ai lavoratori. La manifestazione è organizzata ogni anno in questa data e vede coinvolte diverse forze dell’ordine e organizzatori.

Il Concertone del Primo Maggio a Roma sarà presentato da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. Dopo aver emozionato il pubblico lo scorso anno con la sua esibizione, Arisa, tra le voci più importanti del panorama musicale italiano, capace di reinterpretare il concetto stesso di musica e di spettacolo e di parlare a intere generazioni colorando di nuove sfumature il suo mondo artistico, torna sul palco del Concertone nell’inedita veste di presentatrice. Arisa si esibisce nella serata finale di “Canzonissima”. (Foto: Stefano ColarietiLaPresse) BigMama si conferma per il terzo anno come presentatrice della giornata portando con sé la consueta energia contagiosa e la capacità di lanciare messaggi che fanno riflettere.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Concerto Primo Maggio 2026, i conduttori e gli artisti sul palco di Roma

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Dal 1990, il Concerto del Primo Maggio a Roma unisce musica live, TV e piazza, gratuito e amato da tutti! Info ow.ly/SErS50YQpsG x.com