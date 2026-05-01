A Roma, il concerto del Primo maggio si svolge come ogni anno in piazza San Giovanni. La manifestazione include vari cantanti e artisti che si esibiscono durante la giornata. L’evento viene trasmesso in diretta, permettendo a chi non è presente di seguire le esibizioni in tempo reale. La manifestazione si tiene nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge un vasto pubblico di cittadini e visitatori.

Nel cast Litfiba, Chiello, Bambole di Pezza, Emma Nolde, Emma, Madame, La Niña, Pinguini Tattici Nucleari, Levante, Fulminacci, Rkomi, Paolo Belli. A Taranto ci saranno i Subsonica, Brunori Sas, Gemitaiz, Margherita Vicario, Marco Castello e Giorgio Poi. Ecco tutti i nomi Roma, 1 maggio 2026 – A Roma il tradizionale in piazza San Giovanni, il tradizionale concertone del Primo maggio. Nel cast tra gli altri Litfiba, Chiello, Bambole di Pezza, Emma Nolde, Emma, Madame, La Niña, Pinguini Tattici Nucleari, Levante, Fulminacci, Rkomi, Paolo Belli. A condurre Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon. A Taranto, nell’altra kermesse di giornata, al Parco Archeologico delle Mura Greche, tra gli altri ci saranno i Subsonica, Brunori Sas, Gemitaiz, Margherita Vicario, Marco Castello e Giorgio Poi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Concerto Primo maggio a Roma: i cantanti in scaletta e la diretta

Sanremo 2026 - Fulminacci canta Stupida sfortuna

Notizie correlate

Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orariIl grande palco in piazza San Giovanni in Laterano è pronto, gli artisti anche, i conduttori sono stati annunciati e ragazzi e ragazze di Roma e non...

Concerto Primo Maggio 2026: orari, cantanti, scaletta e dove vederlo in direttaManca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio; Concerto Primo maggio, i presentatori e il cast. Chiusura in piazza con La Notte della Taranta.

Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it

Concerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a RomaConcerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a Roma. Chi canta, artisti, cast, conduttori, San Giovanni in Laterano ... tpi.it

Modena Cgil. . Concerto dei RATS a #Modena per il Primo Maggio - facebook.com facebook

Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari ift.tt/QXOpn3U x.com