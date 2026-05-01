Concerto primo maggio 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il Concertone

Il 1 maggio 2026, in occasione della Festa dei lavoratori, si svolge il tradizionale Concerto del Primo Maggio presso San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, che inizia alle 15 e si conclude a mezzanotte, sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming online. La manifestazione coinvolge vari artisti e band, offrendo uno spettacolo musicale aperto al pubblico e a chi sceglie di seguire l’evento da casa.

Oggi, 1 maggio 2026, è la Festa dei lavoratori e dalle ore 15 a mezzanotte a san Giovanni in Laterano (a Roma) andrà in scena il Concerto del Primo Maggio (il Concertone). Si tratta della 36esima edizione dell’evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il concertone si svolge nella tradizionale location di San Giovanni. Alla conduzione Pierpaolo Spollon e Arisa con BigMama. Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Per chi non potrà essere a Roma, ci sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Concerto primo maggio 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il Concertone Notizie correlate Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, dove seguirlo in tv, radio e streaming Concerto Primo Maggio 2026: dove vederlo in tv, streaming, orari e scalettaIl Concerto Primo Maggio 2026 torna a illuminare Piazza San Giovanni con una maratona musicale che unisce generazioni, stili e storie diverse. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Concerto del 1° Maggio. Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Concerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a RomaConcerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a Roma. Chi canta, artisti, cast, conduttori, San Giovanni in Laterano ... tpi.it Concerto del Primo Maggio 1992... ...eh, alcuni dicono sia nostalgia, altri "inadeguatezza"...boh - facebook.com facebook Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari ift.tt/QXOpn3U x.com