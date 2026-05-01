concerto primo maggio 2026 i conduttori del concertone a roma

Il Concerto del Primo Maggio 2026 si tiene oggi a Roma, nella consueta piazza San Giovanni in Laterano. Sono stati annunciati i conduttori che accompagneranno il pubblico durante l’evento, che ogni anno raduna numerose persone per celebrare la festa dei lavoratori. La manifestazione si svolge nel rispetto delle modalità previste, con il coinvolgimento di diversi artisti e personaggi noti del panorama musicale e dello spettacolo.

Quali sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone) in programma oggi, 1 maggio, a Roma? L’evento si svolge nella tradizionale location di piazza San Giovanni in Laterano. Appuntamento dalle ore 15 fino a mezzanotte con diretta su Rai 3 e Radio 2. La conduzione quest’anno è affidata al trio Pierpaolo Spollon, attore tra i più amati, Arisa con la sua splendida voce, e la confermatissima BigMama, pronti a fare scintille e far ballare e cantare il pubblico. Sul palco, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde,...🔗 Leggi su Tpi.it

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Il Concertone del 1 Maggio 2026 Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon in conduzione

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