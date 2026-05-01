Concerto Primo Maggio 2026 in TV e streaming | scaletta cantanti e orari

Da movieplayer.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si terrà a Roma e sarà trasmesso sia in televisione sia in streaming. La scaletta prevede l’esibizione di artisti come Geolier, Madame, i Litfiba e i Pinguini Tattici Nucleari. Sono stati annunciati gli orari di inizio di ciascun intervento, con la durata prevista di ogni performance. La manifestazione coinvolgerà diversi generi musicali e si svolgerà in diverse fasce orarie lungo la giornata.

Da Geolier a Madame, dai Litfiba ai Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta e gli orari del Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma. Il Concerto del Primo Maggio 2026 torna in piazza San Giovanni in Laterano a Roma con una lunga maratona musicale dedicata al tema del lavoro e dei nuovi diritti nell'era dell'intelligenza artificiale. Organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, l'evento è trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Alla conduzione ci sono Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. Sul palco decine di artisti tra pop, rap, rock e nuova scena italiana. Concertone Primo Maggio 2026, scaletta e cantanti In attesa della scaletta ufficiale con l'ordine di uscita, questi sono gli artisti annunciati: .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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