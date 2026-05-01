Il concerto del primo maggio 2026 si tiene oggi a Roma, nella tradizionale piazza San Giovanni in Laterano. L’evento coinvolge diversi artisti e si svolge nell’arena all’aperto, attirando un vasto pubblico. La manifestazione è organizzata ogni anno in questa stessa piazza, con un programma che prevede esibizioni musicali durante tutta la giornata. La sicurezza e il rispetto delle normative sono garantiti dalle autorità locali.

Qual è il programma completo del concerto del primo maggio 2026 in scena oggi – 1 maggio – a Roma? Il Concertone si svolge nella sua storica location di piazza San Giovanni in Laterano. L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Al timone della kermesse troviamo un trio d’eccezione: Pierpaolo Spollon, Arisa e e BigMama. Sul palco del Concertone a San Giovanni saliranno, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Concerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a Roma

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