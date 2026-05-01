Concerto Primo Maggio 2026 ecco la scaletta

A Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, si terrà nuovamente il Concerto del Primo Maggio, tradizionale evento dedicato alla Festa dei Lavoratori. L’evento si svolge ogni anno nel giorno del primo maggio e coinvolge artisti e pubblico. La scaletta ufficiale dell’edizione 2026 è stata comunicata e i dettagli sugli artisti partecipanti sono stati resi noti. La manifestazione è organizzata come di consueto dalle principali sigle sindacali.

Da Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, torna il tradizionale Concerto del Primo Maggio, l’appuntamento simbolo della Festa dei Lavoratori. Alla conduzione il trio inedito formato da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. Ecco tutti i cantanti attesi sul palco, in ordine alfabetico. Appena disponibile, la scaletta verrà aggiornata con l’ordine d’uscita di ciascun artista. La scaletta. Angelica Bove. Bambole Di Pezza. Birthh. Casadilego. Chiello. Dardust con Davide Rossi. Delia. Ditonellapiaga. Dolcenera. Dutch Nazari. Eddie Brock. Emma. Emma Nolde. Ermal Meta. Frah Quintale. Francamente. Francesca Michielin. Fulminacci. Geolier. I Ministri. Irama.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Concerto Primo Maggio 2026, ecco la scaletta I Pooh il meglio della musica italiana Notizie correlate Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del ConcertoneQual è la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026, in programma oggi, 1 maggio, a Roma e in diretta tv su Rai 3? Il concertone... Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orariIl grande palco in piazza San Giovanni in Laterano è pronto, gli artisti anche, i conduttori sono stati annunciati e ragazzi e ragazze di Roma e non... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Concerto del 1° Maggio; Concertone Primo Maggio, l'elenco dei cantanti e la scaletta: gli ultimi annunci. Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Concerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a RomaConcerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a Roma. Chi canta, artisti, cast, conduttori, San Giovanni in Laterano ... tpi.it Concertone 1° maggio, Arisa: "Credo che questa sia una piccola Woodstock, con un grandissimo cast." “Se al Concerto del Primo Maggio facessimo dei pipponi allucinanti, annoiando i ragazzi, perderemmo subito la metà delle presenze in piazza." "Invece se - facebook.com facebook Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari ift.tt/QXOpn3U x.com