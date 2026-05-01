Concerto primo maggio 2026 | come arrivare a Piazza San Giovanni a Roma

Il concerto del primo maggio 2026 si terrà a Piazza San Giovanni a Roma. Per chi intende partecipare, sono disponibili diverse opzioni di trasporto. La piazza è raggiungibile con varie linee di autobus e metropolitana, con fermate nelle vicinanze. È consigliabile pianificare in anticipo gli spostamenti, considerando possibili percorsi alternativi per evitare congestioni. La zona sarà presidiata dalle forze dell'ordine e accessibile con controlli di sicurezza.

. Come arrivare a Piazza San Giovanni in Laterano (Roma) per assistere al Concerto del primo maggio 2026? Come ogni anno, il Concertone torna nuovamente in piazza e propone una scaletta ricchissima, tra cantanti e ospiti anche internazionali. Di seguito vi spieghiamo come raggiungere la location del concertone che si svolge, come da tradizione, in occasione della festa dei lavoratori. In vista del concerto del primo maggio 2026, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione sono le seguenti: dalle prime ore di venerdì sarà vietato circolare nell’area compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto.🔗 Leggi su Tpi.it

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