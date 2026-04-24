Concerto del Primo Maggio | chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni
Il Concerto del Primo Maggio 2026 si avvicina e nelle ultime ore sono stati annunciati nuovi artisti che si esibiranno a piazza San Giovanni. La scaletta si amplia con cantanti di diversa età e stile musicale, attirando l’attenzione di un pubblico vario. L’evento, come di consueto, riunisce performer provenienti da generi musicali differenti, creando un’ampia varietà di proposte per la giornata.
Si scaldano i motori del Concerto del Primo Maggio 2026. La lineup prende sempre più forma e si arricchisce di nomi che mettono d'accordo tutte le generazioni. L'edizione 2026, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, sarà dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove.🔗 Leggi su Romatoday.it
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