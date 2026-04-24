Concerto del Primo Maggio | chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni

Il Concerto del Primo Maggio 2026 si avvicina e nelle ultime ore sono stati annunciati nuovi artisti che si esibiranno a piazza San Giovanni. La scaletta si amplia con cantanti di diversa età e stile musicale, attirando l’attenzione di un pubblico vario. L’evento, come di consueto, riunisce performer provenienti da generi musicali differenti, creando un’ampia varietà di proposte per la giornata.