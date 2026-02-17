Indovina chi ci inganna a cena | date città e biglietti dello spettacolo con Sabrina Giannini

Sabrina Giannini porta sul palco a partire da marzo 2026 lo spettacolo “Indovina chi ci inganna a cena” a causa dell'interesse crescente del pubblico verso temi di attualità e controllo. La rappresentazione si svolgerà in diverse città italiane, tra cui Milano e Roma, con biglietti disponibili online e nelle biglietterie ufficiali. Lo spettacolo, che si ispira al famoso programma televisivo, affronta questioni legate alle dinamiche di potere e alle manipolazioni nella società moderna. Tra gli ospiti, ci sarà anche l’epidemiologo Franco Berrino, che parteciperà per approfondire aspetti legati alla salute pubblica.

Sulla scia del successo del programma televisivo "Indovina chi viene a cena", arriva a teatro da marzo 2026 "Indovina chi ci inganna a cena", il nuovo spettacolo con Sabrina Giannini e la partecipazione dell'epidemiologo Franco Berrino. Un progetto che porta dal piccolo schermo al palcoscenico un'inchiesta dal vivo, capace di unire informazione, approfondimento e confronto diretto con il pubblico. La tournée partirà da Bologna e toccherà alcune delle principali città italiane, tra cui Torino, Roma, Firenze, Venezia e Milano. Sabrina Giannini e Franco Berrino portano l'inchiesta a teatro. "Indovina chi ci inganna a cena" nasce dall'esperienza televisiva di "Indovina chi viene a cena", programma che negli anni ha acceso i riflettori su alimentazione, filiere produttive e salute pubblica. Venerdì 6 marzo ore 20.30 Sabrina Giannini con la partecipazione di Franco Berrino Indovina chi ci inganna a cena Dalla TV al palcoscenico del Teatro Colosseo, l'inchiesta che da anni scuote le coscienze arriva dal vivo. Un viaggio dentro i meccanismi na