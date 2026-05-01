Conceicao lascia la Juve? Si alza il pressing di United e Liverpool | Mendes ha fatto intendere che…

Da juventusnews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci attorno al possibile addio di Conceicao alla Juventus si intensificano, con Manchester United e Liverpool che mostrano un interesse crescente. Secondo fonti vicine agli agenti, un rappresentante avrebbe fatto intendere che i club inglesi sono pronti a fare un’offerta concreta. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attende una risposta ufficiale o ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Conceicao lascia la Juve? Si alza il pressing di United e Liverpool: Mendes ha fatto intendere che. Le ultime sul futuro di Chico. Il futuro di  Francisco Conceição  agita i sogni della Premier League e i piani della Juventus. Il giovane talento portoghese, ribattezzato la “Vespa” per la sua capacità di pungere le difese avversarie con dribbling e sterzate improvvise, è finito nel mirino di  Liverpool  e  Manchester United. Le grandi d’Inghilterra non sembrano intenzionate a mollare la presa, nonostante il legame che il classe 2002 ha saputo costruire in tempi brevi con l’ambiente bianconero e con Luciano Spalletti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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