Le voci attorno al possibile addio di Conceicao alla Juventus si intensificano, con Manchester United e Liverpool che mostrano un interesse crescente. Secondo fonti vicine agli agenti, un rappresentante avrebbe fatto intendere che i club inglesi sono pronti a fare un’offerta concreta. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attende una risposta ufficiale o ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Conceicao lascia la Juve? Si alza il pressing di United e Liverpool: Mendes ha fatto intendere che. Le ultime sul futuro di Chico. Il futuro di Francisco Conceição agita i sogni della Premier League e i piani della Juventus. Il giovane talento portoghese, ribattezzato la “Vespa” per la sua capacità di pungere le difese avversarie con dribbling e sterzate improvvise, è finito nel mirino di Liverpool e Manchester United. Le grandi d’Inghilterra non sembrano intenzionate a mollare la presa, nonostante il legame che il classe 2002 ha saputo costruire in tempi brevi con l’ambiente bianconero e con Luciano Spalletti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La Juve gioca una partita modesta contro un Milan malridotto nel finale (Estupinan, Fullkrug, Ricci, Nkunku, Jashari). Spalletti doveva approfittarne. Invece si lascia impacchettare da Allegri. Un errore togliere Conceicao, il migliore. Poi, certo, David resta poca x.com

40' - Conceicao lascia ancora sul posto Bartesaghi, si accentra e tira: sinistro potente sul petto di Maignan. #MilanJuve 0-0 - facebook.com facebook