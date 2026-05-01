Con l’auto di lusso rubata nell’area di servizio | arrestato il ricettatore

Durante un controllo in un'area di servizio lungo l'autostrada A1, gli agenti di polizia hanno notato una Range Rover Sport ferma senza persone a bordo. L’auto, risultata rubata, ha attirato l’attenzione degli uomini delle forze dell’ordine, che hanno deciso di approfondire la verifica. In seguito, è stato arrestato un uomo ritenuto responsabile di ricettazione.

LUCIGNANO – Durante un controllo in A1 nell’area di servizio Lucignano Ovest, una apparentemente anonima Range Rover Sport, ferma in sosta e senza nessuno a bordo, ha suscitato l’interesse di personale della Sottosezione di Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle. Quell’autovettura nascondeva, infatti, tratti di illegalità che, di lì a poco, accertamenti più approfonditi avrebbero rivelato. Antonella Bundu a bordo Flotilla: “Atto di pirateria inaccettabile. Sequestro civili da parte di Israele” Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati .🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Con l’auto di lusso rubata nell’area di servizio: arrestato il ricettatore The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate In area di servizio con una Range Rover Sport rubata. Beccato dalla poliziaDurante un controllo in A1 presso l’area di servizio Lucignano Ovest, gli uomini della polizia stradale di Battifolle hanno notato una apparentemente... Auto in fiamme nell'area di servizio, rapido intervento dei Vigili del fuoco: nessun feritoUna squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta giovedì pomeriggio lungo la corsia nord dell'A14, nel tratto compreso tra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Auto di lusso in noleggio a prezzo scontato: ecco la promo flash di Sixt; Hongqi, l’auto di lusso cinese amata da Mao, vuole lo stabilimento Stellantis in Spagna; Truffa dell'auto di lusso: il Friuli snodo di un'inchiesta internazionale; Lexus Space: al Fuorisalone l’abitacolo diventa la nuova frontiera del lusso. Con l'auto di lusso rubata nell'area di servizio: arrestato il ricettatoreLUCIGNANO – Durante un controllo in A1 nell’area di servizio Lucignano Ovest, una apparentemente anonima Range Rover Sport, ferma in sosta e senza nessuno a bordo, ha suscitato l’interesse di ... msn.com Truffe sulle auto di lusso, sgominata banda attiva anche in FriuliAcquistavano le vetture pagandole con assegni falsi, poi facevano sparire i documenti e le rivendevano: meccanismo scoperto da Carabinieri e Guardia di Finanza. Un caso a San Daniele ... rainews.it Leno, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero x.com Fuga dalla Polizia locale con il figlio in auto: inseguimento e incidente a Chiarbola, arrestato - Link all'articolo nel primo commento facebook