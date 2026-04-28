Edih Pride Imperiale fa il punto sulle attività del consorzio | 2000 imprese coinvolte 5 mln in servizi alle Pmi

A Napoli, nella sede dell’Unione Industriali, è stato presentato il bilancio delle attività di Edih Pride, il polo regionale dedicato all’innovazione digitale evoluta. Sono stati comunicati i numeri relativi a oltre 2.000 imprese coinvolte, più di 400 servizi forniti e circa 5 milioni di euro investiti in progetti di innovazione per le piccole e medie imprese. La presentazione ha fatto il punto sulle iniziative e sui risultati raggiunti dal consorzio.

Oltre 2.000 imprese coinvolte, più di 400 servizi erogati e circa 5 milioni di euro in servizi di innovazione: sono i numeri di Edih Pride – polo regionale per l’innovazione digitale evoluta – presentati a Napoli, nella sede dell’Unione Industriali. A illustrarli è stato Edoardo Imperiale, presidente del consorzio Edih Pride e amministratore delegato del Campania digital innovation hub, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione delle imprese coinvolte e dei partner del progetto. Edih Pride si conferma come uno dei principali hub europei a supporto della trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, con un focus su intelligenza artificiale, cybersecurity e high performance computing.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate EDIH PRIDE, al via il contest dedicato a Hitachi Rail STSL’EDIH PRIDE, il Polo Europeo di Innovazione Digitale impegnato nel supporto alla trasformazione tecnologica delle imprese, lancia un Innovation... Frode sulle accise del gasolio, sequestri per 235 mila euro: coinvolte tre imprese di trasportoLa guardia di finanza del comando provinciale di Catania ha eseguito due ordinanze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo nei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agropoli. Presentato il servizio EDIH PRIDE; Agropoli, la rivoluzione digitale trasforma la città in una Smart Destination: presentato il Technology Audit; Agropoli, smart destination e digitalizzazione: presentazione della Technology Audit. Ecco le call Edih Pride per trasformare le impreseNAPOLI – Lavoriamo oggi perché le imprese possano essere più competitive nel futuro. Cosi il Ceo del Campania Dih – Rete Confindustria, Edoardo Imperiale a margine dell’evento ‘Transizione digitale ... napolivillage.com Innovazione, al via il Demo Day degli Edih PrideAppuntamento il 4 aprile, a partire dalle ore 9.30, con il Demo Day congiunto dei progetti EDIH PRIDE e HSL – Heritage Smart Lab, una giornata dedicata all’innovazione e alla trasformazione digitale. napolivillage.com Oggi ad Agropoli ho partecipato alla presentazione del Technology Audit nell’ambito del progetto EDIH PRIDE. Un momento concreto di confronto su innovazione e trasformazione digitale, dove il territorio si posiziona sempre più come smart destination, capa - facebook.com facebook