Comune e Arpal insieme a supporto dei disoccupati con l’Orientation Lab

Il Comune e l’Arpal hanno avviato una nuova fase del progetto Oriens 2.0, parte del più ampio programma Punti Cardinali, dedicato all’orientamento professionale dei disoccupati nella comunità di San Vito dei Normanni. L’iniziativa si concentra sull’attivazione dell’Orientation Lab, uno spazio dedicato all’assistenza e alla formazione per chi cerca un nuovo percorso lavorativo. La fase attuale mira a rafforzare il supporto ai soggetti in cerca di occupazione.

SAN VITO DEI NORMANNI – Al via una nuova fase del progetto strategico Punti Cardinali – “Oriens 2.0: modello innovativo di orientamento professionale per la comunità sanvitese”.L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Arpal Puglia e l’Ente di Formazione Futura, annuncia l’apertura delle.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Manfredonia: Arpal e Comune insieme per recruiting con imprese del territorioManfredonia, 13 aprile 2026 – Nasce dalla collaborazione tra il Centro per l’Impiego di Manfredonia - ARPAL Puglia e il Comune di Manfredonia lo... Orientation Lab di accoglienza e promozione turistica: successo per il primo dei 4 incontriERCHIE – Si è concluso con successo il primo appuntamento, dei quattro previsti, dell’Orientation Lab di accoglienza e promozione turistica, percorso...