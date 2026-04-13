Manfredonia | Arpal e Comune insieme per recruiting con imprese del territorio

Il 22 aprile si terrà un evento a Manfredonia organizzato da Arpal e dal Comune, con l’obiettivo di favorire il recruiting tra le imprese locali. L’iniziativa prevede incontri tra rappresentanti delle aziende e potenziali candidati, con l’intento di promuovere opportunità lavorative nel territorio. La partecipazione è rivolta a imprese e cittadini interessati a conoscere le offerte di lavoro disponibili. L’evento si svolgerà presso una sede ancora da definire.

Manfredonia, 13 aprile 2026 – Nasce dalla collaborazione tra il Centro per l’Impiego di Manfredonia - ARPAL Puglia e il Comune di Manfredonia lo “spazio recruiting” nell’ambito del “Manfredonia Job Day”. L’iniziativa si inserisce nelle azioni del progetto “Fare Orientamento” animato da stakeholder pubblici e privati, nell’ambito del programma regionale Punti Cardinali. L’evento di selezione è in programma mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, presso la Biblioteca Comunale – Palazzo dei Celestini di Manfredonia. L’iniziativa è un’occasione concreta per favorire l’occupazione e sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale, creando un contatto diretto tra cittadini in cerca di lavoro e imprese del territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia: Arpal e Comune insieme per recruiting con imprese del territorio Manfredonia, il 22 aprile torna il Job Day: seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL PugliaIl Comune di Manfredonia, in collaborazione con ARPAL Puglia, promuove la seconda edizione del Job Day, in programma il 22 aprile presso il Palazzo... Sicurezza, dal Comune di Comune un contributo a difesa delle imprese del territorioAnche per il 2026 confermata l’adesione al Fondo per la Sicurezza della Camera di Commercio.