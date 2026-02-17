Il potenziale della squadra non era stato pienamente sfruttato
Il cambio di allenatore a Pallacanestro Trieste nasce dal fatto che la squadra non ha ancora mostrato tutto il suo valore. La società ha deciso di intervenire per cambiare rotta e cercare di ottenere risultati migliori, puntando su nuove strategie e un modo diverso di allenare. Questa decisione arriva dopo alcune partite in cui la squadra ha deluso le aspettative, anche se alcuni giocatori hanno dimostrato di avere qualità promettenti.
Una modifica significativa della direzione tecnica in Pallacanestro Trieste segna una tappa cruciale nel percorso del club, puntando a valorizzare il potenziale della squadra e a restituire coerenza e mordente al gioco. l’attenzione si concentra sull’esito di questa scelta e sulle implicazioni per il presente e il prossimo futuro. La decisione di cambiare la guida tecnica è stata presa quando è emersa la sensazione che il potenziale della squadra non fosse pienamente valorizzato. la scelta è ricaduta su Francesco, figura presente nell’organico da due anni, capace di conoscere ogni dinamica del club e di incarnarne i valori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Perugia-Uyba: Fiesoli sui rimpianti, Gennari crede nel potenziale della squadra
La partita tra Perugia e Uyba si è conclusa con emozioni e qualche rimpianto.
Manfredini torna sul suo passato alle giovanili della Juve: «Del Piero era già di un altro livello, il massimo è stato allenarmi con la prima squadra». Poi il commento su Trapattoni
ENG SUB | Stellar Transformations Season 6 | Yuewen Animation
Argomenti discussi: Il Capo di Stato Maggiore in visita al Comando Squadra Aerea e 1a Regione Aerea di Milano; Serie B, Monza-Juve Stabia, Bianco: Non è scontato vincere…; Pallanuoto A2 maschile, stavolta per la Evomet Vela Ancona è 'dulcis in fundo': Milano battuta 10-9; F1 | Inizio shock per Aston Martin. Il team ha un potenziale enorme, ma la criticità è il tempo.
L'intervista a Taccetti, nuovo coach di Trieste: «La squadra ha dimostrato il suo potenziale, ora serve continuità»Francesco Taccetti è il nuovo head coach della Pallacanestro Trieste. Una scelta che nasce dalla continuità del lavoro svolto in questi mesi e dalla fiducia costruita giorno ... pianetabasket.com
Vicenza sfida Alcione Milano: ecco i convocati della squadra biancorossa per il match.Il grande atteso match tra L.R. Vicenza e Alcione Milano si avvicina. La gara, fondamentale per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, si svolgerà domenica 15 febbraio alle ore ... napolipiu.com
Leclerc domina ancora la seconda giornata di test in Bahrain con la Ferrari, confermando il grande potenziale della squadra per la nuova stagione! https://tinyurl.com/2vc6emfb - facebook.com facebook
Olimpia Milano, Kovacic: “Treviso squadra pericolosa per il suo elevato potenziale offensivo” @Sportando x.com