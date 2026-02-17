Il cambio di allenatore a Pallacanestro Trieste nasce dal fatto che la squadra non ha ancora mostrato tutto il suo valore. La società ha deciso di intervenire per cambiare rotta e cercare di ottenere risultati migliori, puntando su nuove strategie e un modo diverso di allenare. Questa decisione arriva dopo alcune partite in cui la squadra ha deluso le aspettative, anche se alcuni giocatori hanno dimostrato di avere qualità promettenti.

Una modifica significativa della direzione tecnica in Pallacanestro Trieste segna una tappa cruciale nel percorso del club, puntando a valorizzare il potenziale della squadra e a restituire coerenza e mordente al gioco. l’attenzione si concentra sull’esito di questa scelta e sulle implicazioni per il presente e il prossimo futuro. La decisione di cambiare la guida tecnica è stata presa quando è emersa la sensazione che il potenziale della squadra non fosse pienamente valorizzato. la scelta è ricaduta su Francesco, figura presente nell’organico da due anni, capace di conoscere ogni dinamica del club e di incarnarne i valori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Il potenziale della squadra non era stato pienamente sfruttato

