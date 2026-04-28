Amministrative 2026 Ginefra aderisce ad Azione Politica a sostegno del candidato sindaco Colantonio

In vista delle elezioni amministrative del 2026, la coalizione a sostegno del candidato sindaco si amplia con l’adesione di Azione Politica. La lista si aggiunge a Lega e Udc, che già supportano il candidato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli esponenti dei vari partiti coinvolti, confermando la loro intenzione di collaborare in vista delle prossime consultazioni.

Si allarga la coalizione a sostegno del candidato sindaco Mario Colantonio, sostenuto da Lega, Udc e Azione Politica. E proprio in quest'ultima forza politica fa il suo ingresso un candidato che ha fatto parte della maggioranza del sindaco uscente Diego Ferrara. Si trata di Vincenzo Ginefra.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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