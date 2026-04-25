Nuovo fronte a Ravenna | nasce il fronte per l’Europa Federale

A Ravenna si è formato il Coordinamento 9 Maggio, un nuovo insieme di forze politiche che include Azione, il Partito Democratico e altre realtà. L’obiettivo dichiarato è promuovere la trasformazione dell’Unione Europea in una struttura federale vera e propria. La creazione di questo fronte si inserisce in un più ampio dibattito politico su come riformare e rafforzare l’unità europea.

? Cosa sapere A Ravenna nasce il Coordinamento 9 Maggio con Azione, PD e altre forze politiche.. Il movimento punta a trasformare l'Unione Europea in una struttura federale concreta.. Il 14 marzo scorso a Ravenna è nato il Coordinamento 9 Maggio per gli Stati Uniti d’Europa, un nuovo fronte e sociale che mira a trasformare l’attuale approccio europeo in una realtà federale concreta. Il movimento, che vede nel segretario della sezione ravennate del Movimento federalista europeo Gabriele Scardovi uno dei principali promotori, punta a superare quella condizione di vago europeismo che caratterizza il dibattito attuale, proponendo una mobilitazione costante che culminerà nella grande celebrazione del 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo fronte a Ravenna: nasce il fronte per l’Europa Federale Notizie correlate Nuovo fronte freddo in arrivo dal Nord Europa. Ma buone notizie per il weekend di PasquaChe tempo farà per il ponte di Pasqua? C'è chi sta consultando quotidianamente le previsioni meteo per pianificare il lungo fine settimana festivo. Ravenna: Prefetto e Esercito rafforzano il fronteIl colloquio tra il prefetto di Ravenna e il comandante militare si è svolto questa mattina presso la Prefettura.