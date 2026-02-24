Nuovo percorso per gli ex di FdI | nasce il movimento civico Alleanza per Gallipoli

Sei ex membri di Fratelli d’Italia a Gallipoli hanno fondato il movimento civico “Alleanza per Gallipoli” dopo aver percepito una distanza dalla politica locale. La decisione nasce dalla volontà di rappresentare meglio le esigenze del territorio, mantenendo comunque legami con i principi del partito nazionale. Il nuovo gruppo si propone di coinvolgere attivamente i cittadini in proposte concrete per la città. La loro iniziativa si inserisce in un momento di cambiamento politico locale.

Nei prossimi giorni saranno presentate ufficialmente le prime linee programmatiche del sodalizio e sarà avviato un confronto pubblico con la città, per costruire una proposta amministrativa partecipata e credibile. "Alleanza per Gallipoli nasce con radici forti nei valori, nella famiglia e nella comunità, e con lo sguardo rivolto al futuro" concludono i fondatori del movimento, "perché solo partendo dalla persona è possibile costruire una città più giusta, coesa e capace di crescere insieme".

Provenzano ci riprova con un movimento civico: candidato sindaco di “Viva Gallipoli”Provenzano ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Gallipoli, motivato dalla mancanza di accordi definitivi tra le due principali coalizioni.

Nasce "Progetto Civico", il nuovo gruppo consiliare a NoceraA Nocera Inferiore nasce un nuovo gruppo consiliare, chiamato

