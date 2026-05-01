Como ti giochi l’Europa | Pensiamo gara per gara

Il Como si prepara a concludere la stagione con una serie di partite decisive, tra cui quella contro il Napoli. La squadra partenopea si presenta come la più difficile tra gli avversari rimasti, e l’allenatore ha dichiarato che affronteranno ogni gara senza calcolare troppo le classifiche, concentrandosi sui singoli incontri. La sfida contro il Napoli rappresenta un banco di prova importante per il Como, che punta a ottenere risultati utili nelle prossime partite.

Il Napoli è la squadra più ostica che il Como dovrà affrontare, in questo finale di campionato. I partenopei arriveranno al Sinigaglia domani alle 18 in una partita che per i lariani può valere la partecipazione alle coppe europee del prossimo anno, in base agli altri risultati e a come finirà Lazio-Inter in finale di Coppa Italia. "Le pagelle le faremo a fine stagione. Tre partite fa mi ero sbilanciato su questo argomento e sono arrivate due sconfitte consecutive - ha detto ieri Cesc Fabregas - Preferisco non parlare adesso, ma dopo l’ultima con la Cremonese. Fino a quando non ci sono certezze, non si può neanche parlare di mercato. Tutto dipenderà se saremo in Champions, in Europa League o in Conference League.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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