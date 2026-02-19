Mister Maurizi molto amareggiato a fine gara | Se c’è fallo non puoi non darmelo Ora pensiamo a Pomezia e togliamoci di dosso le scorie C’era rigore su Attasi puniti da due episodi

Agenore Maurizi si mostra molto frustrato dopo la partita, perché ritiene che due episodi arbitrali abbiano influenzato il risultato. L’allenatore denuncia un fallo non concesso su Attasi e un rigore non dato, che avrebbero potuto cambiare l’andamento della gara. La sua squadra aveva iniziato bene, ma con l’infortunio di Proromo ha perso smalto e ha subito il gol. Maurizi invita a lasciarsi alle spalle questa sconfitta e a concentrarsi sulla prossima sfida contro il Pomezia.