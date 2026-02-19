Mister Maurizi molto amareggiato a fine gara | Se c’è fallo non puoi non darmelo Ora pensiamo a Pomezia e togliamoci di dosso le scorie C’era rigore su Attasi puniti da due episodi
Agenore Maurizi si mostra molto frustrato dopo la partita, perché ritiene che due episodi arbitrali abbiano influenzato il risultato. L’allenatore denuncia un fallo non concesso su Attasi e un rigore non dato, che avrebbero potuto cambiare l’andamento della gara. La sua squadra aveva iniziato bene, ma con l’infortunio di Proromo ha perso smalto e ha subito il gol. Maurizi invita a lasciarsi alle spalle questa sconfitta e a concentrarsi sulla prossima sfida contro il Pomezia.
Agenore Maurizi molto arrabbiato a fine gara, anche ai microfoni di Viva Azzurro Tv: "Gli episodi hanno condizionato questa gara anche se loro hanno fatto la partita giusta, mentre noi dopo l’infortunio di Proromo in cui abbiamo subito l’1-0 ci siamo un po’ sciolti. Questo il problema principale. Sapevamo che era una partita difficile e gli episodi sono andati tutti a loro favore e quando non si riesce a governare qualcosa ti fa rodere". Poi il rigore negato su Attasi: "Se c’è un calcio di rigore netto non puoi non darmelo e ammonire il giocatore che salterà anche la partita di ritorno, e poi sulla stessa azione anche Kouko, su una cosa ingiusta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
