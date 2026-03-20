fermana pensiamo a una gara per volta

La squadra di Fermana si concentra su ogni singola partita, evitando di pensare troppo avanti. In campo, i giocatori si fanno notare per l’energia e la determinazione con cui affrontano gli avversari, anche se questo atteggiamento non sempre riceve l’attenzione che merita. La strategia è chiara: pensare a una gara alla volta per mantenere la concentrazione alta e affrontare ogni sfida con il massimo impegno.

Forse spesso passa inosservato anche se in campo si fa sentire e come, anche con gli avversari. Ma il classe 2002 Edoardo Scanagatta è una presenza fissa in campo, avendo giocato tutte le gare di campionato con un’unica eccezione, l’andata in casa del Trodica: in quel caso però a fermarlo è stata la squalifica. Ma scovando nel suo curriculum era chiaro che di spazio ne avrebbe avuto moltissimo: settore giovanile Atalanta poi la C con Paganese e Giugliano nel girone C prima della salvezza lo scorso anno con la Sammaurese, guidata da Stefano Protti. Un primo "assaggio" di Fermana che poi sarebbe arrivata in estate. Prima da centrale, poi da braccetto di destra nella difesa a tre ma soprattutto quarto di destra in quel 4-3-1-2 (e non solo) ormai mandato a memoria dal gruppo di Gentilini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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