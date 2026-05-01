Como Primo Maggio nel vivo | circa 400 persone in piazza per lavoro e dignità

A Como, questa mattina del Primo Maggio, circa 400 persone si sono radunate in piazza Perretta per partecipare alla Festa del Lavoro promossa da Cgil, Cisl e Uil. L’evento, già iniziato, ha visto una presenza numerosa di cittadini che si sono riuniti per discutere di lavoro e diritti. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme vigenti e prosegue con iniziative e interventi programmati.

Sono circa 400 le persone presenti questa mattina, giovedì 1° maggio, in piazza Perretta a Como, dove è già nel vivo l’appuntamento per la Festa del Lavoro promosso da Cgil, Cisl e Uil. Tra bandiere, interventi e momenti musicali, la piazza si è riempita poco alla volta, trasformandosi in uno.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Trenitalia (Gruppo FS): circa 6,5 milioni di persone in viaggio nel ponte del Primo maggioTrenitalia (Gruppo FS) si prepara a far viaggiare circa 6,5 milioni di viaggiatori in occasione del ponte del 1° maggio, tra giovedì 30 aprile e... Leggi anche: Riccardi: “Primo Maggio a Manfredonia: la dignità del lavoro che nessuno racconta” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 7 gite per un fantastico ponte del 1° maggio sul Lago di Como; I 10 eventi con cui accendere il lungo weekend del 1° maggio; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso; Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano. Il Primo Maggio a Milano: il corteo di Cgil, Cisl e Uil, quello dei Cobas e la May day ParadeAl via i cortei per le celebrazioni del Primo Maggio. Il primo questa mattina è quello dei sindacati confederati che partono da Porta Venezia e arriveranno in piazza della Scala. Nel pomeriggio quello ... milano.repubblica.it Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriSi celebra in quasi tutto il mondo e c'entra un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore ... ilpost.it Buon primo maggio agli insegnanti. E grazie al sindacato dei dirigenti (ANP), che ci ricorda sempre con parole semplici come stanno le cose.Buon primo maggio agli insegnanti. https://www.roars.it/primo-maggio-il-contratto-e-un-impiccio-piu-potere-allassocia - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com