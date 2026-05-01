Domani alle 18:00 si disputa la partita tra Como e Napoli, un match che potrebbe avvicinare ulteriormente la squadra partenopea alla qualificazione in Champions League. La sfida si svolge nel weekend e rappresenta un momento importante nel campionato, con alcune variazioni nelle scelte di formazione del tecnico azzurro. Un giocatore, in particolare, è tornato a disposizione dopo un infortunio, offrendo nuove opzioni per la rosa.

Como-Napoli si giocherà domani, sabato 2 maggio alle 18:00, e rappresenterà l’occasione per gli azzurri di avvicinarsi ancora di più alla Champions League. Antonio Conte ritrova Giovanni Di Lorenzo in panchina dopo cinque mesi di assenza dal 31 gennaio: le ultime novità alla vigilia del match. Di Lorenzo rientra: il capitano azzurro torna a disposizione. Giovanni Di Lorenzo torna a disposizione di Antonio Conte dopo un’assenza lunga e pesante. Il capitano del Napoli era ai box dal 31 gennaio scorso e rappresenta un rinforzo importante per la volata finale della stagione. Non sarà titolare, ma la sua convocazione in panchina indica chiaramente che Conte ha recuperato una risorsa fondamentale per gli ultimi sforzi verso la qualificazione europea.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Como-Napoli: un azzurro torna a disposizione, le possibili scelte di Conte

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