Il Napoli di Antonio Conte si prepara a sfidare il Genoa allo Stadio Ferraris. La squadra partenopea, che arriva dopo una settimana senza conferenze stampa, punta a vincere per mantenere il passo di Inter e Milan in classifica. Rrahmani sarà subito titolare, e la partita si preannuncia tesa. Il calcio italiano torna a regalare emozioni con questa sfida importante per entrambe le squadre.

Napoli, 6 febbraio 2026 - Neanche la tanto amata settimana piena di lavoro ha riportato Antonio Conte davanti a microfoni e taccuini per presentare una partita di Serie A del suo Napoli, che alle 18 di sabato 7 febbraio sarà di scena allo Stadio Ferraris per sfidare il Genoa: vincere è l'unico risultato possibile per restare in scia a Inter (ospite del Sassuolo ) e Milan (che contro il Como giocherà solo il 18 febbraio a causa della concomitanza con le cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ) e per respingere gli assalti degli inseguitrici, Juventus e Roma in primis. Le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Genoa-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Rrahmani subito titolare

Il Napoli si prepara a affrontare il Parma, dopo il pareggio con l’Inter che ha mantenuto il vantaggio di quattro punti in classifica.

A Marassi, la partita tra Genoa e Napoli si avvicina con alcune novità.

