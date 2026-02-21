Atalanta-Napoli probabili formazioni e orari tv McTominay verso il no | Alisson titolare

Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma, e il suo problema muscolare richiede un recupero di 8-12 settimane. La sua assenza pesa per il Napoli, che affronta la prossima sfida senza uno dei suoi pilastri difensivi. La squadra di Antonio Conte si prepara con diversi dubbi in vista dell’incontro contro l’Atalanta, con le scelte di formazione che dipendono anche dall’assenza di Rrahmani. La partita si giocherà tra pochi giorni, e le decisioni si fanno più urgenti.

Napoli, 21 febbraio 2026 - Dopo le eliminazioni prima dalla Champions League e poi dalla Coppa Italia, la settimana piena di lavoro tanto cara ad Antonio Conte è arrivata ma non ha portato buone nuove dal fronte infortuni: il guaio muscolare occorso ad Amir Rrahmani nel match contro la Roma è serio, con una prognosi che dovrebbe oscillare dalle 8 alle 12 settimane. Proprio quello che è diventato un vero e proprio rebus sulla difesa del Napoli ha agitato le acque della lunga vigilia del match in casa dell' Atalanta, in programma domenica 22 febbraio alle 15 alla New Balance Arena: uno snodo importante nell'economia degli obiettivi di entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

