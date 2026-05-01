Como-Napoli le probabili formazioni | Di Lorenzo verso la panchina

Nella sfida tra Como e Napoli, il Como tenta di ottenere punti fondamentali per avvicinarsi alla zona Champions, mentre il Napoli schiera il suo attacco principale. L’allenatore del Como valuta un cambio in difesa, lasciando probabilmente in panchina un difensore. In attacco, il Napoli si affida a De Bruyne e Højlund, mentre il Como si affida a Nico Paz, con Fabregas che conta su di lui.

Il Como cerca punti pesanti per il sogno Champions, il Napoli risponde con il suo attacco stellare. Fabregas si affida al talento di Nico Paz, mentre Conte punta tutto sul tridente guidato da Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund. Allo Stadio Sinigaglia va in scena un incrocio tattico ad alta tensione. I lariani confermano il 4-2-3-1 con Douvikas riferimento offensivo, supportato dalla qualità di Baturina e Diao. Dall’altra parte, il Napoli schiera il consueto 3-4-2-1: fari puntati sulla mediana Lobotka-McTominay e sull’estro di Alisson Santos a supporto della punta danese. Di seguito le probabili formazioni secondo Sky Sport. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Mentre il #Como di #Fabregas punta sulla qualità di Nico #Paz, #Baturina e #Douvikas, il #Napoli risponde con un 3-4-2-1 guidato ancora una volta dal tridente De Bruyne-Hojlund-Alisson Santos. C'è aria di novità nelle scelte di #Conte: #DiLorenzo, #Meret e - facebook.com facebook

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