Como-Napoli le probabili formazioni | ancora in panchina uno dei Fab4 di Antonio Conte

Il match tra Como e Napoli si svolgerà il 2 maggio alle ore 18. La partita vedrà ancora in panchina uno dei quattro giocatori principali della rosa del Napoli, sotto la guida di Antonio Conte. La sfida è considerata un appuntamento importante per gli azzurri, che cercano di mantenere il ritmo delle prestazioni recenti. I dettagli delle probabili formazioni sono stati annunciati nelle ultime ore.

La sfida tra Como e Napoli, in programma 2 maggio alle ore 18, rappresenta un appuntamento importante per gli azzurri, chiamati a dare continuità alle ultime prestazioni positive. Al Sinigaglia il Napoli cerca punti pesanti, contro un Como organizzato e difficile da affrontare in casa. In vista della gara, Antonio Conte sembra intenzionato a confermare lo stesso undici titolare visto nell’ultima partita contro la Cremonese ad eccezione di Beukema al posto di Olivera. Una scelta chiara, dettata dalla volontà di dare continuità tattica e fiducia ai giocatori che hanno risposto bene sul campo. Ancora una volta, invece, Frank Anguissa partirà dalla panchina: seconda esclusione consecutiva dall’undici iniziale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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