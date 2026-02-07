Verso Sassuolo-Inter le probabili formazioni | ancora panchina per Markus Thuram?

Domani pomeriggio, la Serie A torna in campo con Sassuolo-Inter. La squadra nerazzurra si prepara a scendere in campo in Emilia, nel ventiquattresimo turno, con alcune incognite di formazione. Markus Thuram potrebbe ancora partire dalla panchina, mentre i tifosi attendono di scoprire le scelte di Inzaghi. La partita si annuncia importante per la corsa europea e le decisioni in attacco rimangono aperte.

Nel tardo pomeriggio di domani la Beneamata sarà impegnata in Emilia nel ventiquattresimo turno di Serie A. Priorità assoluta al discorso Scudetto. Va da sé che Sassuolo-Inter rappresenta l’ennesima gara nella quale bisogna fare bottino pieno: le probabili formazioni di nerazzurri e neroverdi. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

