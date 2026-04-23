Napoli-Cremonese le probabili formazioni | Conte manda in panchina uno dei Fab4

Il Napoli si prepara ad affrontare la Cremonese in una partita di campionato, con alcune variazioni nell’undici iniziale rispetto alle ultime gare. L’allenatore ha deciso di lasciare in panchina uno dei quattro giocatori considerati più influenti del reparto offensivo. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del fischio d’inizio.

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con alcune novità importanti nell’undici titolare. Antonio Conte sembra intenzionato a rimescolare le carte, sia per motivi tattici sia per gestire le energie in vista dei prossimi impegni. La rifinitura ha dato indicazioni chiare: la squadra sarà chiamata a mantenere alta l’intensità, ma con interpreti diversi in alcune zone chiave del campo. La scelta che fa più discutere è senza dubbio l’esclusione di Anguissa, pilastro del centrocampo azzurro nelle ultime stagioni. Al suo posto è pronto Alisson Santos, profilo più dinamico e offensivo, che potrebbe garantire maggiore imprevedibilità tra le linee.🔗 Leggi su Dailynews24.it

CREMONESE - NAPOLI . probabile formazione !

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