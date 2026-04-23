Napoli-Cremonese le probabili formazioni | Conte manda in panchina uno dei Fab4 Dubbio Hojlund?

Il Napoli si appresta ad affrontare la partita contro la Cremonese con alcune variazioni rispetto alla formazione abituale. L’allenatore ha deciso di lasciare in panchina uno dei giocatori considerati tra i più influenti del reparto offensivo. Rimane ancora da chiarire se Hojlund sarà impiegato dall’inizio o entrerà a partita in corso. La sfida è prevista per la prossima giornata di campionato.

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con alcune novità importanti nell’undici titolare. Antonio Conte sembra intenzionato a rimescolare le carte, sia per motivi tattici sia per gestire le energie in vista dei prossimi impegni. La rifinitura ha dato indicazioni chiare: la squadra sarà chiamata a mantenere alta l’intensità, ma con interpreti diversi in alcune zone chiave del campo. La scelta che fa più discutere è senza dubbio l’esclusione di Anguissa, pilastro del centrocampo azzurro nelle ultime stagioni. Al suo posto è pronto Alisson Santos, profilo più dinamico e offensivo, che potrebbe garantire maggiore imprevedibilità tra le linee.🔗 Leggi su Dailynews24.it

CREMONESE NAPOLI LE ULTIMEPROBABILI FORMAZIONI E ANALISI AVVERSARIO VIETATO SBAGLIARE

Notizie correlate

Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: Conte manda in panchina uno dei Fab4Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con alcune novità importanti nell’undici titolare.

Napoli-Milan, probabili formazioni: problemi per Hojlund, è in dubbioAllarme rosso in casa Napoli perché la presenza di Hojlund questa sera è in forte dubbio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Napoli-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Cremonese oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Probabile Formazione - 34° Giornata; Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese (Serie A).

Napoli-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 34ª giornata di campionato gli azzurri di Antonio Conte ospitano al Maradona i grigiorossi di Marco Giampaolo ... tuttosport.com

Napoli-Cremonese: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie AIl Napoli è ormai rassegnato all'idea che dovrà cedere lo scudetto che attualmente porta sul petto ma vuole quantomeno provare a rimandare la festa dell'Inter. Venerdì la squadra di Conte apre la ... ilmessaggero.it

CREMONESE, I CONVOCATI PER IL NAPOLI: RIENTRA MALEH, OUT COLLOCOLO E VARDY La Cremonese prepara la sfida contro il Napoli e Marco Giampaolo definisce la lista dei convocati per il match in programma domani alle 20:45 al Diego Armando - facebook.com facebook

Collovati: “Se il Napoli perde in casa contro la Cremonese, Conte sarebbe da dimissioni” Ospite a Off Side, Fulvio Collovati analizza la situazione in casa #Napoli e si scontra con Pierpaolo Marino sul tema Kevin #DeBruyne #Conte #Sportitalia x.com