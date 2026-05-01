Como-Napoli al Sinigaglia | città blindata tra strade chiuse divieti e stretta sull’alcol

In vista della partita tra Como e Napoli, prevista per sabato 2 maggio alle 18, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, sono state adottate diverse misure di sicurezza. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade limitrofe e divieti di vendita di alcolici nel centro cittadino. La zona intorno allo stadio sarà sottoposta a controlli e restrizioni per garantire l’ordine pubblico durante l’evento.

In vista della partita tra Como e Napoli, in programma sabato 2 maggio alle 18 allo stadio Giuseppe Sinigaglia, scatta un pacchetto di misure che riguarda non solo la viabilità ma anche la vendita di alcolici. È stata infatti confermata un’ordinanza specifica che, nella fascia oraria tra le 15 e.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como-Inter, città blindata attorno al Sinigaglia: strade chiuse e divieti per tutta la giornataComo si prepara alla sfida tra Como e Inter di oggi, domenica 12 aprile 2026 allo stadio Sinigaglia, con una serie di provvedimenti straordinari... Como-Roma al Sinigaglia: strade chiuse e divieti di sosta già da sabatoDomenica 15 marzo alle ore 18 lo stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà la partita di campionato tra Como 1907 e Roma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Como-Napoli: orario e dove vederla in TV e streaming; Quando si gioca Como-Napoli, arriva l'annuncio della Lega Serie A: data e orario del match; Como-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Como-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Como-Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 35° turno di Serie A. calciomercato.com Como, ti giochi l’Europa: Pensiamo gara per garaDomani col Napoli per sognare ancora la qualificazione in Champions. Fabregas: Le pagelle si faranno a fine stagione, ma siamo cresciuti. sport.quotidiano.net Buongiorno e soprattutto BUON PRIMO MAGGIO, lavoratori partenopei! Como-Napoli si avvicina: le scelte di Conte sono chiare. Che partita vi aspettate sul lago Leggiamo insieme le prime pagine dei quotidiani...assieme ad un bel caffè E voi come trascorrer - facebook.com facebook Il #Como, club rivelazione della #SerieA, è a -3 dal 4°posto occupato dalla Juve. Il #Napoli guarda più in alto con un obiettivo concreto: blindare la 2a piazza e garantirsi la qualificazione alla Coppa più amata senza rischi. Come finisce al Sinigaglia x.com