Il testo definitivo dell’accordo di libero scambio è stato concordato durante un incontro tra i leader a Canberra tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Il Partenariato per la sicurezza e la difesa (SDP) è stato firmato virtualmente dall’Alta rappresentantevicepresidente Kaja Kallas, dal vice primo ministro e ministro della Difesa australiano Richard Donald Marles e dal ministro degli Affari esteri Penny Wong il 18 marzo 2026. “Questo accordo è vantaggioso per entrambe le parti ”, ha dichiarato von der Leyen in una conferenza stampa congiunta a Canberra con il premier australiano Anthony Albanese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ue e Australia rafforzano l’asse su sicurezza, commercio e risorse strategiche

Articoli correlati

Eurobarometro: i cittadini Ue chiedono più sicurezza, unità e risorseRoma, 4 febbraio 2026 – L’instabilità geopolitica, l’insicurezza economica e le trasformazioni digitali stanno incidendo in modo profondo sulla...

Italia-India. L’accordo con Ue, la sicurezza e l’asse bilaterale sui porti raccontati dall’amb. BartoliL’accordo di libero scambio tra Unione europea e India si inserisce in una fase di profonda ridefinizione delle relazioni geoeconomiche globali, in...

Contenuti e approfondimenti su Australia rafforzano

Temi più discussi: UE e Australia rafforzano le relazioni con il partenariato per la sicurezza e la difesa e l'accordo commerciale - Rappresentanza in Italia; L’UE sblocca un altro accordo di libero scambio, von der Leyen attesa in Australia; Tra Australia e Stati Uniti, l'Ue si gioca un altro pezzo di futuro commerciale; Un miliardo di euro: l'accordo UE-Australia taglia le tariffe e rafforza la cybersicurezza.

Accordo UE-Australia: più commercio e cooperazione strategicaDopo otto anni di negoziati e una pausa nel 2023, Unione Europea e Australia hanno firmato a Canberra un accordo di libero scambio destinato ... teleborsa.it

Cosa prevede l’accordo Ue-Australia e chi ne beneficerà di piùOltre all'accordo di libero scambio, l’Unione europea e l’Australia hanno sottoscritto una nuova partnership di sicurezza. startmag.it

Queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, volata in Australia per chiudere uno storico accordo di libero scambio. La presidente della Commissione europea ha sottolineato come le tensioni in Medio Oriente evidenzi - facebook.com facebook