Ue e Australia rafforzano l’asse su sicurezza commercio e risorse strategiche

Da quotidiano.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il testo definitivo dell’accordo di libero scambio è stato concordato durante un incontro tra i leader a Canberra tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Il Partenariato per la sicurezza e la difesa (SDP) è stato firmato virtualmente dall’Alta rappresentantevicepresidente Kaja Kallas, dal vice primo ministro e ministro della Difesa australiano Richard Donald Marles e dal ministro degli Affari esteri Penny Wong il 18 marzo 2026. “Questo accordo è vantaggioso per entrambe le parti ”, ha dichiarato von der Leyen in una conferenza stampa congiunta a Canberra con il premier australiano Anthony Albanese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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