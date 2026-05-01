Comicon una star di Scrubs l' ospite d' onore del terzo giorno

Durante la terza giornata di Comicon Napoli, in programma per sabato 2 maggio, sarà presente come ospite d’onore John C. McGinley, noto attore della serie televisiva Scrubs. La sua partecipazione si inserisce tra gli eventi principali del festival, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori. McGinley sarà disponibile per incontri e firmacopie durante l’intera giornata, offrendo ai fan l’opportunità di incontrarlo di persona.

La star della serie tv di culto Scrubs, John C. McGinley, sarà l'ospite d’eccezione della terza giornata di Comicon Napoli, domani sabato 2 maggio. L’attore e produttore statunitense sarà protagonista di un imperdibile talk (ore 13.30 - Auditorium del Teatro Mediterraneo) che ripercorrerà una.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Comicon: a Napoli arriva John C. McGinley, il Dr. Cox di Scrubs Da Leo Ortolani a John McGinley di ‘Scrubs’, a Napoli parte il Comicon(Adnkronos) – Da oggi, 30 aprile, e fino al 3 maggio torna Comicon Napoli – International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comicon Napoli, gli ospiti più attesi, da John McGinley a Leo Ortolani. FOTO; A Napoli parte il Comicon 2026, ospiti italiani e internazionali del festival; COMICON Napoli 2026 al via: il magister Leo Ortolani racconta nuovi fumetti tra horror ironia | VIDEO e FOTO; Comicon Napoli 2026: programma del 1° maggio e i 5 eventi da non perdere. Comicon Napoli, recuperata carta Pokémon da 1.300 euro rubata: decisivo il gesto di un espositoreSi chiude con un lieto fine il furto avvenuto durante il Comicon Napoli, dove una rara carta Pokémon dal valore di oltre 1.300 euro era stata sottratta a uno degli stand presenti alla fiera. La carta, ... agro24.it Comicon Napoli, Umbreon VMAX: la rara carta Pokémon sottratta torna al legittimo proprietario.Il Comicon di Napoli, uno degli appuntamenti più attesi del settore a livello internazionale, è stato quest'anno teatro di una vicenda che, partita da un ... cronachedellacampania.it Carta Pokémon rubata al Comicon, il racconto: «Minacce e violenze dai due ladri, fanno questo in tutta Italia». Ecco quanto vale - facebook.com facebook Super mostra al @comiconitalia dedicata al Magister @Leo_Ortolani #Comicon x.com