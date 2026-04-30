Da Leo Ortolani a John McGinley di ‘Scrubs’ a Napoli parte il Comicon

Da oggi, 30 aprile, fino al 3 maggio, si svolge a Napoli la nuova edizione del Comicon alla Mostra d’Oltremare. La manifestazione, dedicata alla cultura pop internazionale, vede la partecipazione di artisti e ospiti provenienti da vari settori come fumetto, cinema e televisione. Tra i nomi annunciati ci sono fumettisti italiani e personaggi dello spettacolo, tra cui un noto attore statunitense famoso per una serie tv medica.

(Adnkronos) – Da oggi, 30 aprile, e fino al 3 maggio torna Comicon Napoli – International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare. Sono oltre 480 gli ospiti italiani e internazionali, più di 650 egli venti e 520 gli espositori per i quattro giorni di fumetto, asian, cinema e serie tv, videogame, gioco, musica, young, larp,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibiliL'amatissimo interprete di Scrubs è solo uno dei tanti ospiti attesi per la nuova edizione della manifestazione, di scena dal 30 aprile al 3 maggio... Leggi anche: Comicon: a Napoli arriva John C. McGinley, il Dr. Cox di Scrubs Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Napoli parte il Comicon 2026, ospiti italiani e internazionali del festival; La nuova miniserie La Conjura del Male e le novità editoriali pensate per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026; Comicon 2026, Leo Ortolani all'Accademia di Belle Arti: Io? Un divulgatore fumettista che ruba dai giovani; Comicon Napoli 2026: le novità di Panini per celebrare Leo Ortolani, Magister di questa edizione. Comicon 2026, Leo Ortolani all'Accademia di Belle Arti: «Io? Un divulgatore fumettista che ruba dai giovani»«Io rubo dai ragazzi, loro sperano di venire e ottenere qualche input dal Magister, ma in realtà sono io che rubo da loro». È così che Leo Ortolani, ... ilmattino.it Comicon 2026, Ortolani: «Nel mio fumetto kolossal c’è la follia di ogni guerra»Il riconoscimento da magister del «Comicon 2026» arriva a Leo Ortolani, 49 anni, pisano a coronamento di una carriera lunga e intensa, che dal «Rat-Man» creato ad ... ilmattino.it Il Mattino. . «Io rubo dai ragazzi, loro sperano di venire e ottenere qualche input dal Magister, ma in realtà sono io che rubo da loro». È così che Leo Ortolani, Magister della 26esima edizione del Comicon 2026, racconta il suo incontro tenuto all’Accademia del - facebook.com facebook sarà ospite a COMICON Napoli venerdì 1° maggio! Ecco gli appuntamenti: Arena Flegrea: panel con Leo Ortolani e Caparezza, HyperStage: panel incentrato sulla sua straordinaria carriera. Stand Feltrinelli: incontro e sessione di firmac x.com