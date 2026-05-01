comicon napoli 2026 al via

Il Comicon Napoli 2026 è iniziato ieri, 30 aprile, e rappresenta uno degli eventi più seguiti in Italia nel settore della cultura pop e del mondo nerd. La manifestazione si svolge a Napoli e coinvolge appassionati di fumetti, giochi, cinema e serie tv, attirando un vasto pubblico da diverse regioni. Per questa edizione, sono previste numerose iniziative, incontri e lanci di novità legate a vari ambiti della cultura pop.

Comicon Napoli 2026 ha avuto inizio nella giornata di ieri 30 Aprile. E’ una delle manifestazioni più seguite in Italia dedicate al mondo nerd e ai molteplici linguaggi della cultura pop. Anche quest’anno il Teatro Mediterraneo si conferma uno dei fulcri dell’evento, ospitando talk, incontri e momenti di confronto tra ospiti e pubblico. L’incontro “Animali spiegati male (ma in realtà benissimo) da Barbascura X e disegnati peggio ma in realtà benissimo da Sio” ha inaugurato la prima giornata. Un titolo lunghissimo, sì, ma estremamente rappresentativo del tono dell’evento. Ne ha scritto il magazine online “meganerd.it”. Il racconto di Ludovica Terracciano dimostra come la manifestazione partenopea ormai sia un must e come il mondo dei fumetti e il mondo cosiddetto “nerd” riscuota un interesse vastissimo, non solo da parte dei più giovani.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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