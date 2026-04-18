Eris Edizioni sarà presente al Napoli Comicon 2026, portando in mostra diversi titoli in anteprima. La casa editrice organizzerà incontri con autori e dediche, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino le novità del settore. La partecipazione si inserisce tra gli appuntamenti principali della manifestazione, che si svolge nel capoluogo campano. La presenza di Eris Edizioni arricchisce il programma dedicato al fumetto e all’editoria.

Eris Edizioni torna al Comicon Napoli 2026, con diversi titoli in anteprima, ospiti in dedica ed eventi. Troverete Eris al padiglione 1 in posizione 1S41. Continuate a leggere per tutti i dettagli sull’evento. Anteprime in fiera. Squame. Si parte con la pubblicazione di Squame, fumetto d’esordio di Eugenia Erba. Progetto vincitore della terza edizione della Borsa di studio Tuono Pettinato, promossa dall’Accademia di Belle Arti di Bologna e dalla Fondazione Tuono Pettinato in collaborazione con Eris. Amanda, Tati, Rami, Leo e Victoria non vivono tutt* sotto lo stesso tetto, ma è come se fossero una famiglia: si scelgono ogni giorno e si tengono a gallaquando sempre impossibile inseguire i propri sogni, come sta succedendo ad Amanda.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Eris Edizioni al Napoli Comicon 2026

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