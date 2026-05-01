Colucci | la cooperazione è il pilastro per il rilancio della Basilicata

Alessandra Colucci, responsabile di AGCI Basilicata, ha scelto di parlare ai lavoratori in occasione del primo maggio 2026, sottolineando l’importanza della cooperazione come elemento chiave per il rilancio della regione. La sua intervista si concentra sul ruolo delle imprese cooperative e sulla necessità di rafforzare le collaborazioni tra le realtà locali per favorire lo sviluppo economico e sociale.

? Cosa sapere Alessandra Colucci guida AGCI Basilicata nel messaggio per i lavoratori del primo maggio 2026.. Il modello cooperativo punta a contrastare spopolamento e disoccupazione giovanile nel territorio lucano.. In occasione del primo maggio 2026, Alessandra Colucci, alla guida di AGCI Basilicata, ha lanciato un messaggio rivolto a tutti i lavoratori della regione per sottolineare come il modello cooperativo rappresenti un pilastro fondamentale per la tenuta sociale e il rilancio economico del territorio lucano. Mentre le strade dei nostri borghi si animano per celebrare la festa del lavoro, la riflessione che arriva dal vertice dell’Associazione Generale Cooperative Italiane in Basilicata va ben oltre la semplice ricorrenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colucci: la cooperazione è il pilastro per il rilancio della Basilicata Notizie correlate La logistica come chiave: "Moderna e sostenibile, un pilastro del rilancio"Nelle Marche, l’arrivo di grandi player internazionali ridisegna gli equilibri tra lo sviluppo industriale e la sostenibilità. Tg2 Eat Parade: Daniela Colucci guida il successo della storica rubrica enogastronomica italianaE’ uno dei format più longevi e riconoscibili della televisione italiana: Tg2 Eat Parade, storica rubrica del TG2, punto di riferimento per gli...