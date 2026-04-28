Tg2 Eat Parade, rubrica del TG2 dedicata a cucina, vino e cultura gastronomica, prosegue il suo percorso di successo. È uno dei programmi più longevi della televisione italiana e si distingue per aver accompagnato gli spettatori attraverso territori, tradizioni e nuove tendenze nel settore enogastronomico. La conduzione è affidata a Daniela Colucci, che ha contribuito a consolidare la popolarità del format nel corso degli anni.

E’ uno dei format più longevi e riconoscibili della televisione italiana: Tg2 Eat Parade, storica rubrica del TG2, punto di riferimento per gli appassionati di cucina, vino e cultura gastronomica. Il programma, in onda ogni venerdì all’ora di pranzo, registra un successo di pubblico e di ascolti grazie a un linguaggio contemporaneo e a una narrazione sempre più moderna ed immersiva. Da maggio 2025 volto e curatrice della rubrica è Daniela Colucci, già firma della moda e giornalista lifestyle del Tg2, che ha ereditato un programma nato nel 1997 e diventato negli anni un vero e proprio marchio di qualità nel racconto del gusto italiano. Una svolta che ha rafforzato il legame tra pubblica e territorio, valorizzando storie autentiche, chef innovativi e filiere produttive d’eccellenza.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tg2 Eat Parade: Daniela Colucci guida il successo della storica rubrica enogastronomica italiana

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