La logistica come chiave | Moderna e sostenibile un pilastro del rilancio

L’espansione di grandi aziende internazionali nelle Marche ha portato a un aumento della richiesta di logistica moderna e sostenibile. La causa di questa crescita deriva dall’esigenza di migliorare i trasporti e ridurre l’impatto ambientale. Le aziende investono in infrastrutture innovative per ottimizzare le consegne e ridurre i tempi di distribuzione. Questo cambiamento influenza direttamente le imprese locali, che si adattano alle nuove sfide del mercato. Le autorità monitorano attentamente questa trasformazione.

Nelle Marche, l’arrivo di grandi player internazionali ridisegna gli equilibri tra lo sviluppo industriale e la sostenibilità. Un tema che emerge nelle parole di Gianluca Pasqui, presidente del Consiglio regionale. Presidente Pasqui, in riferimento all’arrivo di grandi player della logistica sul territorio, come il polo legato ad Amazon a Jesi, che impatto concreto si aspetta su occupazione, indotto e sviluppo economico regionale? "Questo insediamento è un segnale di fiducia. Il polo di Jesi dimostra che possiamo inserirci in filiere di rilievo. L’impatto non riguarda solo l’occupazione diretta, ma l’indotto, i trasporti e il packaging inclusi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bruno: “Rilancio del lavoro in Calabria con focus su diritti e sviluppo sostenibile”A Rende, in Calabria, si è tenuta un’assemblea di lavoratori ex LSU e LPU provenienti da tutta la regione.

"Lavori pronti in primavera". Struttura moderna e sostenibileLa costruzione della nuova piscina comunale di Viareggio si sta sviluppando con un progresso costante, evidenziando una struttura moderna e sostenibile.

Argomenti correlati

Aldo Grasso: nello spot olimpico di Poste lo spettacolo della logistica; Riso Scotti investe nell’automazione nell’hub logistico a Pavia; DFDS chiude il 2025 in perdita: logistica in rosso; Nuova linea intermodale tra Ucraina e Ue.

Logistica e infrastrutture temi chiave per la competitività E-RLa realizzazione della Zona logistica semplificata dell'Emilia-Romagna e quella della bretella autostradale di Campogalliano-Sassuolo; il potenziamento del nodo infrastrutturale di Bologna e la messa ... ansa.it

Milano ha ospitato lo scorso dicembre il lancio italiano del nuovo pesante F-MAX di Ford Trucks, un veicolo progettato e costruito per rispondere alle esigenze della moderna logistica. Un nostro articolo sull'evento Ford Trucks Italia - facebook.com facebook

Steadfast Dart 2026 - Pronti. Integrati. Proiettati. Nell’esercitazione Steadfast Dart 2026 della #NATO, l’Esercito Italiano contribuisce all'impegno della #Difesa e si conferma una forza pronta, moderna e rapidamente schierabile, assumendo un ruolo centrale n x.com