Collezione Peruzzi di Tarquinia | in vendita capolavori di Fontana Pomodoro e Burri Foto elenco delle opere e prezzi

La Collezione Peruzzi di Tarquinia, considerata la più rilevante tra le raccolte di arte italiana contemporanea seriale, ha avviato una procedura di vendita di alcune opere. Tra i pezzi messi in commercio figurano lavori di artisti noti come Fontana, Pomodoro e Burri. Sono state pubblicate foto e un elenco dettagliato delle opere, con i relativi prezzi di vendita. La collezione si estende su un ampio catalogo di lavori di rilievo.

La Collezione Peruzzi di Tarquinia, la più importante raccolta di opere seriali d'arte italiana contemporanea, ha aperto alla vendita di alcuni dei suoi capolavori. Da Lucio Fontana a Michelangelo Pistoletto, passando per Alberto Burri, Arnaldo Pomodoro e altri grandi nomi che hanno fatto la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Napoli, nasce oggi la nuova collezione AURA: costi e modalità di vendita (FOTO)Il Napoli ha lanciato oggi una nuova inziativa molto speciale: nasce infatti AURA, una nuova linea artiginale di gioielli femminili a tinte azzurre. Al campione Angelo Peruzzi e ai giornalisti Francesco Repice e Massimiliano Mascolo il premio "Cavalli alati" di TarquiniaIl riconoscimento sportivo anche a Roberto Avantaggiato e Fabio Barzellotti, presidente della Lnd Lazio e dell'associazione Zucchero filato Dal... Panoramica sull’argomento Si parla di: Tarquinia – La collezione Peruzzi apre le vendite (vedi le opere); Pallacanestro - Under 13, la Blu Star domina il girone: ora Adriatica Cup e sfida al Lyceum Roma. Tarquinia – La collezione Peruzzi apre le vendite (vedi le opere)TARQUINIA – La Collezione Peruzzi apre le vendite. Oltre duecento le opere di arte moderna e contemporanea italiana con opere seriali di celebri artisti del ... etrurianews.it