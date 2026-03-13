Al campione Angelo Peruzzi e ai giornalisti Francesco Repice e Massimiliano Mascolo il premio Cavalli alati di Tarquinia

A Tarquinia, il premio “Cavalli alati” è stato assegnato a tre protagonisti: il campione del mondo Angelo Peruzzi e i giornalisti Francesco Repice e Massimiliano Mascolo. La cerimonia ha visto riconoscimenti per le loro attività nel settore sportivo e giornalistico. La premiazione si è svolta nella città italiana, con la consegna ufficiale di riconoscimenti a chi si è distinto in questi ambiti.

Il riconoscimento sportivo anche a Roberto Avantaggiato e Fabio Barzellotti, presidente della Lnd Lazio e dell'associazione Zucchero filato Dal campione del mondo Angelo Peruzzi, ai giornalisti Francesco Repice e Massimiliano Mascolo il premio “Cavalli alati” di Tarquinia. Il riconoscimento è dedicato a personalità che, attraverso il loro impegno nello sport, nella dirigenza sportiva e nel giornalismo hanno contribuito alla diffusione dei valori sportivi e alla promozione dello sport italiano. L'iniziativa è promossa dalla Pro loco Tarquinia in collaborazione con l'Associazione italiana allenatori di calcio – Gruppo provinciale di Viterbo e con il patrocinio del Comune di Tarquinia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

