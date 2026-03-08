Oggi a Napoli viene presentata la nuova collezione AURA, una linea di gioielli femminili caratterizzata da dettagli azzurri. L'azienda ha annunciato l'apertura delle modalità di vendita e i costi associati ai pezzi della collezione. La proposta si rivolge a chi desidera arricchire il proprio stile con accessori artigianali di design. La collezione sarà disponibile presso i punti vendita autorizzati e online.

Il Napoli ha lanciato oggi una nuova inziativa molto speciale: nasce infatti AURA, una nuova linea artiginale di gioielli femminili a tinte azzurre. I prodotto sono in vendita già da oggi presso l’Official Online Store della SSC Napoli e in tutti i punti vendita fisici. Napoli, la nuova collezione di gioielli femminili. Nasce oggi la nuova linea di gioielli femminili e prodotti aritgianali by SSC Napoli. La linea è in collaborazione con Umana, realtà nata a Napoli dall’iniziativa di cinque donne uche unisce ricerca e cura artigianale. Per lanciare la linea, il Napoli ha rilasciato una serie di foto realizzate presso l’ Antico Borgo Orefici, in cui fra le protagoniste è anche presente Valentina De Laurentiis. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, nasce oggi la nuova collezione AURA: costi e modalità di vendita (FOTO)

