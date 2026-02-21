Il ritorno di Popsophia Nuova edizione a maggio | Spettatori da tutta Italia Ecco i numeri da record

Popsophia torna ad Ancona dall’8 al 10 maggio, attirando spettatori da tutta Italia. L’evento, che si svolge nel centro storico, richiama migliaia di visitatori ogni anno, portando un notevole afflusso di pubblico e di risorse alla città. Questa edizione si preannuncia come una delle più partecipate, con numeri da record. La manifestazione continua a crescere, consolidando la sua presenza nel panorama culturale nazionale.

Il festival "Popsophia" tornerà ad Ancona dall’8 al 10 maggio. E sarà di nuovo un eccellente ‘biglietto da visita’ per la città, regalandogli visibilità a livello locale e nazionale, e un notevole ritorno economico. Facile prevederlo, visti i risultati ottenuti nel 2025. Significativo il dato dei tre eventi al Teatro delle Muse: tre sold-out, per un totale di 3.160 presenze, con un pubblico proveniente da circa 200 Comuni di 17 regioni. Le prenotazioni rivelano che Ancona ha ‘contribuito’ con 697 spettatori (il 26%), seguita da Roma (463, il 17%), Milano (269, il 10%), Osimo (224, l’8%), Civitanova (178, il 7%), Macerata (146, il 5%), Jesi (140, il 5%), Perugia (134,il 5%), Senigallia (111, il 4%), Firenze (94, il 4%), e a seguire altre 249 località (molte del Centro e Sud Italia).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

